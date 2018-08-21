Сегодня 21 августа 2018 года, 16:57

Система логического и арифметического контроля деклараций полноценно заработает уже осенью

Вчера в Национальном агентстве по предотвращению коррупции состоялась торжественная передача программного обеспечения системы логического и арифметического контроля деклараций Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Программное обеспечение Системы разработано по заказу Программы развития ООН в Украине при поддержке правительства Дании и одобрено группой контроля качества. В соответствующую группу вошли представители Национального агентства, Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине, ПРООН, Кабинета Министров Украины, администратора Реестра, Государственного агентства по вопросам электронного правительства и частного акционерного общества «Институт информационных технологий».

После принятия программного обеспечения Системы Национальное агентство будет осуществлять дальнейшие шаги по ее внедрению. Так, в настоящее время завершается построение комплексной системы защиты информации Системы.

Введение Системы в эксплуатацию ожидается в конце сентября 2018 года.

В результате внедрения Системы Национальное агентство получит инструмент для проведения логического и арифметического контроля деклараций и автоматизированного обмена информацией с другими государственными реестрами и информационными базами данных.

Логический и арифметический контроль будет проводиться в соответствии с утвержденными Национальным агентством правилами такого контроля и их весовыми коэффициентами, согласно которым каждой декларации будет присвоен показатель рейтинга риска.

Такой показатель будет отражать степень несоответствия сведений в декларации, в зависимости от которого Система сможет определять целесообразность и обоснованность проведения полной проверки всех сведений, отраженных в конкретной декларации.