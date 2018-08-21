Сегодня 21 августа 2018 года, 16:58

Названо имя представителя ГПУ, направленного в Офис Евроюста

Генеральная прокуратура Украины направила представителя ведомства в Офис Европейской организации по вопросам юстиции (Евроюст). Об этом говорится на сайте ГПУ.

Как известно, в 2016 году Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции (Евроюстом).

Евроюст — европейское агентство, созданное с целью координации и повышения эффективности сотрудничества компетентных органов Европейского Союза в уголовном производстве.

Соглашение направлено на усиление сотрудничества между Украиной и Евроюстом в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности с организованной преступностью и терроризмом. Положениями указанного договора предусматривается направление национального прокурора в штаб-квартиру учреждения в г.Гааге (Королевство Нидерланды).

Впервые в истории прокуратуры Украины 18 августа 2018 года был направлен представитель ведомства Мирослава Красноборова в качестве прокурора по связи для Евроюста.

Как указывается на сайте ГПУ, г-жа Красноборова является заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества — начальником отдела международного сотрудничества и европейской интеграции.

В обязанности прокурора по связи входит содействие сотрудничеству правоохранительных органов Украины с компетентными органами государств — членов Евроюста. Кроме того, в круг задач представителя ГПУ будет входить укрепление сотрудничества с другими организациями и ведомствами, расположенными в г.Гааге, в частности, Европолом, Европейской сетью по правосудию, Международным уголовным судом, Международным судом ООН, органами прокуратуры Королевства Нидерланды, прежде всего в деле о сбитом пассажирском самолете рейса МН17 Малайзийских авиалиний. Координация такой деятельности будет осуществляться Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ.