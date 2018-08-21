Сегодня 21 августа 2018 года, 14:34

28 протоколов составлены в отношении ректора, премировавшего в числе других своего двоюродного брата

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о направлении в суд 28 протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий. Протоколы составлены в отношении ректора Государственного университета телекоммуникаций Владимира Толубко.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Установлено, что ректор университета, не уведомив о наличии у него реального конфликта интересов Министерство образования и науки как орган, к сфере управления которого относится университет, издавал приказы о материальном поощрении работников университета. В том числе неоднократно в течение 2016—2018 годов премировал и своего двоюродного брата, занимающего должность заместителя директора Учебно-научного института заочного и дистанционного обучения этого университета.

Напомним: ответственность за неуведомление лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий или принятие решений в условиях такого конфликта интересов предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в отношении указанных нарушений в деятельности ректора внесено предписание министру образования и науки Лилии Гриневич.