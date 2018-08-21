Сегодня 21 августа 2018 года, 14:34

Границы хозяйственной юрисдикции были расширены за счет включения в исчерпывающий перечень категорий дел новых споров, констатирует О.Малиневский, лектор LHS

Одно из занятий в рамках летнего интенсива «Новации в хозяйственном процессе» Legal High School было посвящено предметной и субъектной юрисдикции. Заявленную проблематику на примере хозяйственного процесса в ходе лекции раскрыл партнер ЮК EQUITY, адвокат Олег Малиневский.

Юрисдикция, как напомнил спикер, это компетенция судебных органов по рассмотрению и разрешению определенного круга дел. Олег Малиневский рассказал об идеологии изменений, которые произошли в этой части в рамках проведения процессуального этапа судебной реформы — принятия новых редакций трех процессуальных кодексов, которые, как известно, вступили в силу 15 декабря прошлого года. Несовершенство правил и несогласованность в разграничении юрисдикции судов — процессуальная проблема, препятствующая эффективной судебной защите в Украине, — так законодатели мотивировали необходимость введения новых правил юрисдикции и подсудности, согласно которым юрисдикция между общими, хозяйственными и административными судами разграничивается в первую очередь в зависимости от предмета спора, а не субъектного состава сторон. Кроме того, с целью предупреждения юрисдикционных споров и «дублирования» гражданских, хозяйственных, административных дел в процессуальное законодательство было введено понятие «производные требования», которые в отдельных случаях могут быть объединены с основными, даже если по отдельности они должны рассматриваться по разным правилам судопроизводства.

Проанализировав международные тренды в разрешении споров государственными органами, лектор сфокусировался на плюсах и минусах отечественной мультиюрисдикционной (параллельном существовании трех юрисдикций) традиции, а также на изменениях соответствующей терминологии Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины. По убеждению г-на Малиневского, в рамках процессуальной реформы произошло расширение границ хозяйственной юрисдикции за счет включения в исчерпывающий перечень категорий дел новых споров. При этом он напомнил: сегодня урегулирование «межюрисдикционных» споров — это сфера компетенции Большой Палаты Верховного Суда, и ознакомил слушателей LHS с актуальной судебной практикой в этой части.

В рамках заключительного блока лекции внимание акцентировалось на последствиях нарушения субъектной и предметной юрисдикций в хозяйственном процессе. Говоря о последствиях, Олег Малиневский выделил шесть опций: отказ в принятии искового заявления (пункт 1 части 1 статьи 175 ХПК Украины); прекращение производства по делу полностью или в отдельной части (пункт 1 части 1 статьи 231 ХПК Украины; инициирование рассмотрения дела Большой Палатой Верховного Суда (часть 6 статьи 302 ХПК Украины); отмена принятых решений (часть 2 статьи 278, часть 2 статьи 313 ХПК); перспектива выиграть дело в Европейском суде по правам человека (нарушение статьи 6 Конвенции); прямое основание для инициирования вопроса относительно дисциплинарной ответственности судьи (подпункт «а» пункта 1 части 1 статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).