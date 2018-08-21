Сегодня 21 августа 2018 года, 14:34

Защитник по делу Олеся Бузины намерен обратиться в Евросуд

В Шевченковском районном суде Киева адвокат подозреваемых по делу убийства публициста Олеся Бузины заявил, что сторона защиты готовит материалы для передачи дела в Европейский суд. Об этом защитник Андрей Федур рассказал в зале суда, передает «РБК-Украина».

Адвокат Андрей Федур также заявил о том, что присяжные были избраны с нарушениями. Он предложил избрать присяжных заново.

«Я вижу только один выход из этой ситуации. Мы уже привлекли еще одного адвоката к делу и готовим дело в Европейский суд», — сказал он.

По его словам, отвод судьи так и не был рассмотрен.

«Я считаю, что вам, присяжным, предстоит сделать отважный шаг и не принять присягу. Я вам откровенно скажу: мне не понравилось, что было на прошлом заседании», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве Бузины Шевченковский районный суд Киева определил состав суда присяжных.

Напомним, что экс-шеф-редактор издания «Сегодня» Олесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля 2015 года. Бузину застрелили возле его дома. В тот же день правоохранители нашли автомобиль, на котором предположительно передвигались убийцы Бузины.

Убийцам журналиста грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия.