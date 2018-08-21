Сегодня 21 августа 2018 года, 14:34

Мининфраструктуры ужесточает правила осуществления пассажирских автоперевозок

С целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильных пассажирских перевозчиков Министерство инфраструктуры разработало проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта». Соответствующий проект опубликован на официальном сайте Министерства и доступен по ссылке.

Министр инфраструктуры отметил, что хотя количество погибших людей на дорогах Украины постоянно сокращается и в этом году наблюдается тенденция сокращения более чем на 10%, а в период с 2015-го по 2017 год включительно количество погибших ежегодно уменьшалось более чем на 1500 человек, тем не менее анализ причин дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов показал, что наибольшую опасность для жизни и здоровья пассажиров несут автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств и автобусы, которые не оборудованы ремнями безопасности и тахографами.

«Согласно статистическим данным, подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями случаются на 12-16 часах работы водителя вследствие снижения остроты зрения, скорости реакции, притупления чувства скорости движения автомобиля, засыпания за рулем. Поэтому Министерством инфраструктуры Украины был разработан проект постановления Кабинета Министров Украины, которым предлагается внести изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта», — отметил Владимир Омелян.

Проектом постановления предусматриваются следующие изменения к Правилам предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, а именно:

• 3 января 2019 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более девяти (включая место водителя), которые не оборудованы тахографами. Исключениями из правил будут транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров на маршрутах, протяженность которых не превышает 50 километров и с максимально разрешенной скоростью 40 км/час.

• С января 2020 года запрещается использование автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок, кроме переоборудованных автобусов категории М2 по конструкции, предназначенной для перевозки исключительно сидящих пассажиров на нерегулярных маршрутах протяженностью до 80 км при наличии сертификата соответствия колесного транспортного средства, выданного органом сертификации, назначенным Министерством.

• С 1 января 2021 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров, не оборудованных ремнями безопасности в соответствии с требованиями правил Европейской экономической комиссии за исключением транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на городских маршрутах.

«Таким образом, постепенное введение ограничений по использованию переоборудованных автобусов дает возможность автомобильным перевозчикам поэтапно заменить автобусы на маршрутах дальнего следования на более комфортные и безопасные», — подчеркнул Владимир Омелян.