Сегодня 21 августа 2018 года, 14:34

Киберполиция задержала воров платного видео

Работники отдела противодействия киберпреступности в Кировоградской области разоблачили и задокументировали противоправную деятельность группы лиц, причастных к нарушению авторских прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает UBR.

Полицейские установили, что организатором этой преступной группы был житель Кропивницкого, 1986 года рождения. В 2014 году мужчина, вместе с двумя сообщниками разработал и начал распространять приложение для SmartTV и AndroidTV. Указанное приложение предоставляло несанкционированный доступ к платному видеоконтенту и ІРTV (около 200 каналов), было установлено в 99% смарт-приставок и распространялось как в Украине, так и на территории нескольких соседних государств.

Кроме того, для повышения рейтинга приложения и рекламы услуг доступа к видеоконтенту был создан сайт, на котором размещалась информация с инструкциями и данными для оплаты стоимости услуг. Администрирование этого сайта в течение всего времени осуществлялось участниками преступной группы.

Работники киберполиции по месту жительства 31-летнего организатора преступной группы провели санкционированный обыск, во время которого изъяли специальные устройства и компьютерную технику. Назначен ряд экспертиз, после получения их результатов будет установлена окончательная сумма ущерба и решен вопрос о сообщении подозрения организатору и его возможным сообщникам.