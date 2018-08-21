Таможенники конфисковали электромобиль Tesla из-за занижения его стоимости в два раза

Гражданин Украины пытался ввезти в Украину автомобиль Tesla модели S 2015 года выпуска по документам, которые содержали ложные сведения. Автомобиль был конфискован, сообщает сайт Государственной фискальной службы Украины.
Украинец въезжал в страну через пункт пропуска «Ужгород» Закарпатской таможни ГФС, подав как основание для перемещения через таможенную границу Украины электромобиля следующие документы: свидетельство о регистрации транспортного средства, договор купли-продажи, собственноручно заполненную таможенную декларацию, а также сообщил номер таможенной декларации типа ЭЭ (предварительная таможенная декларация для ввоза товаров).
Согласно договору купли-продажи, стоимость указанного транспортного средства составляет 15 000 евро.
Однако в ходе таможенного контроля указанного транспортного средства возникли сомнения в подлинности пакетов документов, предоставленных для таможенного контроля и оформления. Закарпатская таможня ГФС официально обратилась в таможенные органы Словакии с целью получения копий соответствующих документов, предоставленных на т/п «Вишне Немецкое», как основание для перемещения через таможенную границу Украины автомобиля Tesla.
Полученный ответ подтвердил сомнения таможенников: согласно договору купли-продажи, предоставленного украинцем словацкому таможенному органу, стоимость перемещаемого авто составляет 32 300 евро.
Был составлен протокол о нарушении таможенных правил, после чего электромобиль изъяли.
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