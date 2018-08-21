Сегодня 21 августа 2018 года, 11:41

Судья Виталий Озеров рассказал, как детективы НАБУ помешали его деятельности

Судья из Луганщины, в кабинете которого сотрудники НАБУ проводили следственные действия, обратился в Высший совет правосудия. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Судья Старобельского районного суда Луганской области Виталий Озеров сообщил, что вместе с двумя другими судьями входит в состав коллегии, рассматривающей уголовное производство по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как указывает судья, 16 августа 2018 года в 10.15 указанная коллегия судей намеревалась удалиться в его служебный кабинет для принятия решения о продлении сроков содержания под стражей обвиняемого. Судья указывает, что на пути в совещательную комнату его остановили неизвестные лица в штатском. Судья информирует, что одно из лиц лично ему заблокировало движение, назвавшись детективом НАБУ, и объяснило, что проводится обыск. При этом двум другим судьям запретили выходить из коридора, где произошло задержание.

Судья Виталий Озеров проследовал в свой кабинет, где начались следственные действия согласно постановлению следственного судьи о предоставлении права на обыск его рабочего кабинета.

Судья считает, что таким образом коллегия судей была лишена возможности принять судебное решение по поводу продления срока меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого.

Он добавляет, что в настоящее время решить указанный вопрос не представляется возможным, поскольку совещание судей по рассмотрению вопроса о продлении содержания под стражей не состоялось.

Также, по мнению судьи, невозможно огласить решение полномочным составом суда, поскольку, вопреки действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины, член коллегии судей г-н Озеров фактически отстранен от правосудия сотрудниками НАБУ, не будучи отстраненным от правосудия в предусмотренном законом порядке.