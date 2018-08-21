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США может смягчить пакет антироссийских санкций

21 августа 2018 года Источник:Pravo.ru

Документ с новыми санкциями против России «скорее всего, будет переписан», сообщили американские СМИ со ссылкой на сенаторов.

«Мы хотим, чтобы экономический ущерб был максимально ограничен для российской экономики, а побочные эффекты ограничены», — сказал сенатор Крис Ван Холлен, его цитирует Bloomberg. Ван Холллен и его коллега Марко Рубио, скорее всего, смягчат проект, чтобы избежать большого ущерба для мировой экономики.

Законопроект, внесенный в январе Ван Холленом и республиканцем Флориды Марко Рубио, наложит санкции, если директор Национальной разведки Дэн Куатс подтвердит, что Москва вмешивается в промежуточные выборы в США (они состоятся в ноябре).

Сейчас на рассмотрении сената США два проекта. Январский (авторы — Рубио и Ван Холлен) и новый августовский (авторы — Линдси Грэм и Боб Менендес). Оба документа запрещают американским инвесторам закупать российские ценные бумаги. Именно это положение, вероятно, смягчат, однако какие конкретно послабления ждут Россию, пока не известно.

Финальные версии документов можно будет увидеть не раньше чем в сентябре этого года.

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