Сегодня 21 августа 2018 года, 11:40

В Украине вводится новая система зачисления налогов

Установлен переходный период для запуска централизованной модели зачисления налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты до 11 сентября 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы.

В Госказначействе обращают внимание на то, что старые бюджетные счета для уплаты налогов, сборов и других платежей на балансе главных управлений в областях и в Киеве будут действовать до 11 сентября. После этого они будут закрыты, при этом все поступающие средства будут возвращаться плательщикам.

Со 2 июля 2018 года в Украине функционируют новые счета для уплаты налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты, открытые на балансе центрального аппарата Госказначейства (МФО — 899998).

С целью избежания налогового долга Госказначейство рекомендует уплачивать налоги и другие платежи в бюджеты на новые счета, реквизиты которых размещены на веб-страницах Казначейства и его управлений.