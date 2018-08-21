Сегодня 21 августа 2018 года, 11:40

ФГВФЛ передал Нацбанку информацию о неплательщиках кредитов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в Кредитный реестр НБУ информацию о кредитных операциях должников банков, находящихся под управлением Фонда, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных зарплат.

В Фонде отметили, что, согласно установленному размеру минимальной заработной платы, по состоянию на 1 августа эта сумма составляет 372 300 грн.

Предоставление информации осуществлено во исполнение Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков» в соответствии с требованиями Положения о Кредитном реестре НБУ.