Сегодня 21 августа 2018 года, 11:41

Утвержденные правила производства коньяка нарушают Соглашение об ассоциации

Министерство юстиции утвердило обновленные Правила производства коньяков Украины, несмотря на обязательства Украины отказаться от использования французского бренда «коньяк» для своей продукции.

Документ, подготовленный министерством аграрной политики и продовольствия, был опубликован 10 августа с.г. в Официальном вестнике Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

Документ регулирует правила производства и маркировки коньяков различных марок, включая периоды выдержки и содержание отечественных спиртов.

Стоит отметить, что Украина, ратифицируя Соглашение об ассоциации с ЕС, обязалась прекратить использование ряда географических наименований, которые зарезервированы за конкретными странами ЕС, в том числе таких названий, как «коньяк», «шампанское», «токай» и другие. Когда текст Соглашения согласовывали, Киев и Брюссель договорились о 10-летнем переходном периоде, в течение которого Украина может продавать на внутреннем рынке 12 зарегистрированных наименований алкогольной продукции, зарегистрированных за странами — членами ЕС, в том числе коньяк (статья 208 Соглашения).

Между тем Правила производства коньяков написаны полностью без учета обязательств Украины по Соглашению, отмечает «Европейская правда».

Переходный период завершается в 2025 году, и с 1 января 2026 года Украина не имеет права производить коньяк. Между тем утвержденный правительственный документ предусматривает правила производства коньяка до 2027 года, когда такое производство будет противозаконным.

Обращает на себя внимание тот факт, что Минюст долгое время не соглашался визировать Правила производства коньяков Украины. Этот документ был одобрен Минагрополитики еще в прошлом году, но согласование Минюста получил только 30 июля 2018 года. Источники «ЕП» свидетельствуют, что задержка была связана именно с проблемой нарушения обязательств перед ЕС.