Сегодня 20 августа 2018 года, 19:03

LHS: судья Олеся Дупляк рассказала об особенностях рассмотрения связанных дел

Интенсив «Новации в хозяйственном процессе» Legal High School продолжает свою работу. В рамках модуля «Коллизии юрисдикции хозяйственных судов» судья Хозяйственного суда г.Киева Олеся Дупляк рассказала об особенностях рассмотрения связанных дел.

Она обратила внимание, что до 15 декабря 2017 года Хозяйственный процессуальный кодекс (ХПК) Украины в части 1 статьи 79 определял, что обязанностью хозяйственного суда является приостановление производства по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до решения связанного с ним другого дела, рассматриваемого другим судом. Теперь эта норма находится в статье 227 ХПК Украины. Так, суд обязан приостановить производство в случае объективной невозможности рассмотрения этого дела до решения другого дела, рассматриваемого в порядке конституционного производства, административного, гражданского, хозяйственного или уголовного судопроизводства — до вступления в силу судебного решения по другому делу; суд не может сослаться на объективную невозможность рассмотрения дела в случаях, когда собранные доказательства позволяют установить и оценивать обстоятельства (факты), являющиеся предметом судебного рассмотрения.

По словам лектора, ни судебная практика, ни ученые пока не объясняют, почему законодатель применил именно словосочетание «объективная невозможность», а не просто «невозможность», как это было в предыдущей редакции кодифицированного акта. Несмотря на то что законодатель теперь и не употребляет слова «связанность», заявителю в ходатайстве следует обосновывать как невозможность рассмотрения данного дела, так и связанность с другим делом, считает спикер.

Олеся Дупляк отметила, что для решения вопроса о приостановлении производства в хозяйственном суде следует в каждом случае выяснить, во-первых, каким образом связано дело, рассматриваемое хозяйственным судом, с делом, рассматриваемым другим судом. Во-вторых, чем обусловлена невозможность рассмотрения дела. Судья подчеркнула, что по новому законодательству ходатайство о приостановлении производства по делу можно подать только на стадии подготовительного производства. «Если соответствующее ходатайство будет подано на стадии рассмотрения дела по сути, в его удовлетворении будет отказано на формальных основаниях», — акцентировала внимание г-жа Дупляк.

Связанность дел, по словам судьи, заключается в том, что решением другого суда, рассматривающего дело, устанавливаются обстоятельства, влияющие на сбор и оценку доказательств в данном деле, в частности факты, имеющие преюдициальное значение. Эти обстоятельства должны иметь значение для данного дела. Также г-жа Дупляк указала, что преюдициальное значение процессуальным законом предоставляется именно обстоятельствам, установленным судебным решением (в том числе в его мотивировочной части), а не правовой оценке таких обстоятельств, осуществленной другим судом.

Также лектор подчеркнула, что невозможность рассмотрения данного дела до решения дела другим судом связана с тем, что обстоятельства, рассматриваемые другим судом, не могут быть установлены хозяйственным судом самостоятельно по данному делу вследствие неподведомственности/неподсудности, ограниченности предметом иска, одновременностью рассмотрения двух связанных между собой дел разными судами и т.п.