Сегодня 20 августа 2018 года, 19:03

LHS: судья Хозяйственного суда г.Киева Татьяна Васильченко рассказала о новых правилах подсудности в хозяйственном процессе

О новых правилах подсудности в рамках летнего интенсива «Новации в хозяйственном процессе» Legal High School рассказала судья Хозяйственного суда г.Киева Татьяна Васильченко.

В начале своей лекции судья акцентировала внимание на постановлении Верховного Суда от 19 июня 2018 по делу №924/992/17. Фабула дела такова: суд первой инстанции вернул исковое заявление в связи с объединением в одном исковом заявлении требований о признании недействительными двух различных договоров купли-продажи. При этом суд не обосновал, каким образом объединение исковых требований будет препятствовать выяснению прав и взаимоотношений сторон или существенно затруднит разрешение спора, и тем самым ограничил истца в осуществлении прав, предусмотренных статьей 129 Конституции Украины. Такой возврат кассационная инстанция сочла безосновательным, ведь в соответствии с частями 1, 3 статьи 7, частью 1 статьи 8 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» каждому гарантируется защита его прав, свобод и интересов в разумные сроки независимым, беспристрастным и справедливым судом, созданным согласно закону. Судебная система обеспечивает доступность правосудия для каждого лица в соответствии с Конституцией и в порядке, установленном законами Украины. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в суде, к подсудности которого оно отнесено процессуальным законом.

Татьяна Васильченко рассказала и об алгоритме передачи дел из одного суда в другой (в случае нарушения территориальной юрисдикции). Такая передача осуществляется на основании определения суда не позднее пяти дней после окончания срока на его обжалование, а в случае подачи жалобы — не позднее пяти дней после оставления ее без удовлетворения.

В рамках лекции судьи Хозяйственного суда г.Киева слушатели LHS также узнали об изменении подхода к определению подсудности по месту нахождения филиалов или представительств юридического лица (а именно — нужны ли им в этом случае полномочия?)

Татьяна Васильченко ознакомила слушателей LHS и с нюансами исков в спорах, возникающих из договоров, в которых определено место выполнения или выполнять которые можно только в определенных местах. Лектор подчеркнула: предметом спора по предъявленному иску является материально-правовое требование о признании недействительным договора, то есть между сторонами имеет место спор, возникший при заключении сделок в хозяйственной деятельности. С учетом предмета спора истец не наделен правом выбора подсудности, исходя из места выполнения договора.

В заключительной части лекции Татьяна Васильченко сфокусировалась на проблемных аспектах исключительной подсудности. В частности, отмечалось, что встречный иск и иск третьего лица, которое заявляет самостоятельные требования относительно предмета спора, независимо от их подсудности подаются в хозяйственный суд по месту рассмотрения первичного иска. Но это правило не применяется, когда в соответствии с другими, определенными в статье 30 ХПК Украины правилами исключительной подсудности такой иск должен рассматриваться другим судом, а не тем, который рассматривает первичный иск.