Названы имена 53 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР

Определены 53 победителя конкурса на должности начальников следственных отделов и их заместителей, а также начальников отдела сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований и отдела оперативных разработок в семи территориальных управлениях Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Список победителей конкурса доступен по ссылке. Далее все лица пройдут психофизиологическое исследование с применением полиграфа и специальную проверку органами государственной власти. С учетом этих данных будут приняты решение о назначении на должности.
Всего состоялись собеседования с 485 кандидатами, претендующими на 56 должностей.
«Фактически на одно место претендовали восемь кандидатов. Конкурс сложный и охватывает одновременно семь территориальных управлений, которые должны заработать вместе с центральным аппаратом Государственного бюро расследований», — отметил директор Бюро Роман Труба.
Вакантными остались три должности, на которые будет объявлен повторный конкурс:
- должности начальника третьего следственного отдела и начальника отдела сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований территориального управления, расположенного в городе Краматорск;
- должность начальника первого следственного отдела территориального управления, расположенного в городе Хмельницкий.
Напомним: ранее конкурсная комиссия определила 14 победителей на должности заместителей директоров территориальных управлений ГБР.
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