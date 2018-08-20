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Названы имена 53 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР

20 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Определены 53 победителя конкурса на должности начальников следственных отделов и их заместителей, а также начальников отдела сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований и отдела оперативных разработок в семи территориальных управлениях Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Список победителей конкурса доступен по ссылке. Далее все лица пройдут психофизиологическое исследование с применением полиграфа и специальную проверку органами государственной власти. С учетом этих данных будут приняты решение о назначении на должности.

Всего состоялись собеседования с 485 кандидатами, претендующими на 56 должностей.

«Фактически на одно место претендовали восемь кандидатов. Конкурс сложный и охватывает одновременно семь территориальных управлений, которые должны заработать вместе с центральным аппаратом Государственного бюро расследований», — отметил директор Бюро Роман Труба.

Вакантными остались три должности, на которые будет объявлен повторный конкурс:

- должности начальника третьего следственного отдела и начальника отдела сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований территориального управления, расположенного в городе Краматорск;

- должность начальника первого следственного отдела территориального управления, расположенного в городе Хмельницкий.

Напомним: ранее конкурсная комиссия определила 14 победителей на должности заместителей директоров территориальных управлений ГБР.

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