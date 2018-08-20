Сегодня 20 августа 2018 года, 19:03

ВККС сообщает, чем будут руководствоваться члены совета международных экспертов

Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжает подготовку к конкурсу на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС), в том числе работу над созданием Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Новые подробности сообщает портал «Судебная власть Украины».

С целью создания ОСМЭ при поддержке Проекта ЕС «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине» в сотрудничестве с заинтересованными международными организациями, дипломатическими учреждениями и проектами международной технической помощи подготовлено техническое задание для кандидатов на должности членов Общественного совета международных экспертов.

Как отмечалось ранее, согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», отбор кандидатов на должности судей ВАС возложен на Высшую квалификационную комиссию судей Украины — государственный орган судейского управления, в состав которого избираются 16 членов.

Статьей 9 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» предусмотрено, что Комиссия должна на шесть лет создать Общественный совет международных экспертов как вспомогательный орган для содействия ей в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Общественный совет международных экспертов исполняет свои полномочия в составе шести членов, назначаемых Высшей квалификационной комиссией судей Украины исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины.

Институционально ОСМЭ является вспомогательным органом ВККС, который поможет установить, является ли кандидат-судья квалифицированным для работы в должности судьи ВАС, а именно:

- соответствует ли критериям добропорядочности (источники происхождения активов кандидата законные, стиль жизни кандидата или членов его семьи соответствует заявленным доходам, а стиль жизни — его статусу);

- имеет ли знания и практические навыки для рассмотрения дел в пределах юрисдикции ВАС.

Как методологическую основу для критериев оценки кандидатов ОСМЭ в своей работе может использовать, в частности, выводы Консультативного совета европейских судей, Европейской хартии о статусе судей (Совет Европы, 1998 год), Бангалорские принципы поведения судей (одобрены Резолюцией 2006/23 Экономического и социального совета ООН от 27 июля 2006 года) и другие общеизвестные официальные документы международных организаций.

Одним из требований к кандидатам на должности членов Общественного совета международных экспертов является наличие опыта работы в других странах не менее пяти лет по осуществлению процессуального руководства, поддержанию государственного обвинения в суде или осуществлению судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

Под требованием о наличии профессионального опыта «в других странах» понимается опыт работы за пределами Украины. Для международных экспертов это требование выполняется, если такой опыт работы был приобретен в соответствующей национальной юрисдикции, в которой эксперт занимается юридической деятельностью, или в любой другой иностранной юрисдикции.

Что касается ограничений на занятие должности члена ОСМЭ, особенно для международных экспертов, то такое лицо не должно входить в состав руководящих органов политической партии либо находиться в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией в течение последних пяти лет. Кроме того, эксперт не может подавать документы, если он занимал политические должности, имел представительский мандат (например, члена национального или местного парламента/совета) в течение последних десяти лет.

С целью информирования общественности ВККС будет обнародовать документы относительно кандидатов на своем официальном сайте.

Комиссия надеется, что международные организации, получившие соотвтствующие приглашения, будут рекомендовать в члены ОСМЭ компетентных и опытных специалистов.

Напомним, что конечной датой подачи в Комиссию предложений от международных организаций относительно кандидатов в состав ОСМЭ определено 14 сентября 2018 года.