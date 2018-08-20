Сегодня 20 августа 2018 года, 19:03

Подписан закон, позволяющий «Укроборонпрому» не выплачивать долги России

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса — участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития».

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

Законом предлагаются механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативных последствий воздействия юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридических лиц с иностранными инвестициями государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Законом вводится запрет на принудительное исполнение решений, в том числе на признание и исполнение решений иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является юридическое лицо государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридическое лицо с иностранными инвестициями или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником — предприятие оборонно-промышленного комплекса, внесенное в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Помимо этого документ также предусматривает приостановление (на период действия обстоятельств, связанных с задолженностью предприятий оборонно-промышленного комплекса перед юридическими лицами государства-агрессора и/или государства оккупанта) уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия оборонно-промышленного комплекса в пользу юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агреccора и/или государства-оккупанта.