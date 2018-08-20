Сегодня 20 августа 2018 года, 19:03

Apple удалила тысячи приложений из китайской версии App Store во исполнение закона

Apple удалила 25 тыс. приложений из китайской версии App Store, чтобы соответствовать требованиям местных властей, сообщает The Wall Street Journal. Это примерно 1,4% от общего числа приложений, предлагаемых пользователям Китая.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

Китайский государственный телеканал CCTV в минувшее воскресенье обвинил Apple в том, что та недостаточно пристально следит за недопущением незаконного контента в ее магазине. «Apple сама установила правила о допустимых приложениях в ее магазине, но сама же их и не соблюдает, в результате чего множатся приложения фальшивых лотерей и приложения с азартными играми», — говорилось в материале CCTV.

Apple отреагировала на обвинения уже сегодня, выпустив специальное заявление: «Приложения с азартными играми незаконны и не разрешены для размещения в китайской версии App Store. Мы уже удалили многие приложения и отстранили многих разработчиков, пытавшихся распространить незаконные игровые приложения в нашем App Store». При этом сама компания не называет точного количества удаленных приложений.