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Apple удалила тысячи приложений из китайской версии App Store во исполнение закона

20 августа 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Apple удалила 25 тыс. приложений из китайской версии App Store, чтобы соответствовать требованиям местных властей, сообщает The Wall Street Journal. Это примерно 1,4% от общего числа приложений, предлагаемых пользователям Китая.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

Китайский государственный телеканал CCTV в минувшее воскресенье обвинил Apple в том, что та недостаточно пристально следит за недопущением незаконного контента в ее магазине. «Apple сама установила правила о допустимых приложениях в ее магазине, но сама же их и не соблюдает, в результате чего множатся приложения фальшивых лотерей и приложения с азартными играми», — говорилось в материале CCTV.

Apple отреагировала на обвинения уже сегодня, выпустив специальное заявление: «Приложения с азартными играми незаконны и не разрешены для размещения в китайской версии App Store. Мы уже удалили многие приложения и отстранили многих разработчиков, пытавшихся распространить незаконные игровые приложения в нашем App Store». При этом сама компания не называет точного количества удаленных приложений.

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