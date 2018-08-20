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Мэрия готова судиться с фирмой, виновной в провале дороги на улице Антоновича

20 августа 2018 года Источник:UBR

Киевские власти будут судиться с виновниками провала асфальта на улице Антоновича. Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Белоцерковец, народный депутат и советник мэра в КГГА, передает UBR.

Ранее «Киевавтодор» уже заявлял о том, что яма в асфальте образовалась из-за нарушений технологии строительства дорожного покрытия на этом участке. Асфальт провалился после очереднего ливня в столице.

Как сообщил чиновник, по адресу Антоновича, 36/49 частная компания — ООО «БРК Термотехнолоджи» выполняла работы по перекладке теплосети к одному из новостроев. В связи с несоблюдением технологии при проведении работ часть воды ушла под проезжую часть, размывая грунты. Поскольку на Антоновича под землей проходит одно из устьев реки Лыбидь, вследствие осадков большое количество воды через ливневки ушло в реку и она стала выдавливать грунт, особенно это ярко видно в тех местах, где повырывало канализационные люки. Относительно тех участков, где просадка асфальта произошла по вине частной компании, город выставил претензию и потребовал компенсировать затраты коммунальному предприятию», — сообщил чиновник.

Также г-н Белоцерковец добавил, что коммунальщики, как и обещали, восстановили движение автотранспорта после субботней стихии за сутки.

В некоторых местах города выпало больше половины среднемесячных осадков. Среднемесячная норма в августе — 69 мм, а например, в районе станции «Левобережная» выпало 46 мм осадков, в центре — до 45 мм буквально за пару часов.

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