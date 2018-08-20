Сегодня 20 августа 2018 года, 19:04

О «квантовом прыжке» Украины в проведении судебной реформы и о новых вызовах участники LHS Discussion HUB узнали из первых уст — от первых лиц судебной системы, отечественных и международных экспертов

Обсуждению предшествовала церемония подписания меморандума между ВСП и LHS

Сегодня в Legal High School собрались представители ключевых органов и институций судебной системы, ведущие ученые и адвокаты, чтобы в очередной раз поговорить о судебной реформе, обсудить ее промежуточные результаты и новые вызовы.

Экспертному обсуждению LHS Discussion HUB предшествовала церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Высшим советом правосудия (ВСП) и Legal High School. В торжественной церемонии приняли участие председатель ВСП Игорь Бенедисюк, председатель Наблюдательного совета LHS, известный ученый-цивилист Наталия Кузнецова, основатель LHS, шеф-редактор газеты «Юридическая практика» Рустам Колесник и советник Юридической группы LСF Татьяна Игнатенко. Они акцентировали внимание как на образовательной миссии LHS, так и на коммуникационной — важности общения и проведения экспертных дискуссий среди представителей разных юридических профессий.

Воплотить в жизнь законодательство намного сложнее, чем его создать, подчеркнула сомодератор LHS Discussion HUB, вице-президент Всеукраинской ассоциации административных судов, судья Наталия Блаживская, констатируя: за последние несколько лет Украина совершила «квантовый прыжок» в вопросе усовершенствования правосудия и смежных правовых институтов. Но в новых реформенных реалиях у представителей юридического сообщества возникает много вопросов, решить которые можно только совместными усилиями, задавая тон обсуждению, отмечает вторая «ведущая» LHS Discussion HUB Татьяна Игнатенко.

Ретроспективный обзор ключевых новаций, принятых в рамках судебной реформы, сделал председатель ВСП Игорь Бенедисюк. Главные события последних лет, как отмечалось, это изменения, которые внедряются в соответствии с утвержденной указом главы государства Стратегией реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015 — 2020 годы. В рамках судебной реформы были предусмотрены фундаментальные изменения правил осуществления правосудия и работы главных институтов судебной власти, обновление судейского корпуса, пересмотрены процедуры назначения, увольнения и перевода судей, повышены требования к членам органов, ответственных за формирование судейского корпуса. Так, был сформирован качественно новый орган судейского управления — Высший совет правосудия, по словам Игоря Бенедисюка, призванный решать не только кадровые и дисциплинарные вопросы относительно судейской карьеры, но и проблемные аспекты деятельности судебной системы в целом, обеспечивать эффективное взаимодействие между всеми органами в сфере правосудия, защищать судейскую независимость и поддерживать авторитет судебной власти в стране.

Нынешняя кампания по судебному реформированию настолько масштабна, что, безусловно, не может проходить без ошибок, признает партнер ЮК EQUITY, адвокат Олег Малиневский. При этом он акцентирует внимание на ее ключевых достижениях, к числу которых относит, например, новые возможности доступа к судейской профессии (включая доступ к наивысшей судебной инстанции страны) представителей адвокатского и научного сообщества. Открытость обителей Фемиды для общества — еще один плюс судебной реформы, который, по убеждению г-на Малиневского, был привнесен во многом благодаря интеграции в судейское сообщество представителей других юридических профессий.

Ни одна из экспертных дискуссий, состоявшихся в рамках проведения судебной реформы, по убеждению Председателя Верховного Суда (ВС) Валентины Данишевской, не была лишней. «Нам нужно больше общаться, чтобы лучше понимать друг друга», — подчеркивает она. По словам руководителя новой наивысшей судебной инстанции страны, судебная реформа «была согласована обществом», поскольку еще несколько лет назад спрос на усовершенствование правосудия и восстановление доверия к судебной системе среди гражданского общества был очень велик. Главной визитной карточкой судебной реформы, «главным ее продуктом», как отмечалось, является Верховный Суд: Суд, который был сформирован в соответствии с новыми законодательными правилами, с привлечением новых кадровых ресурсов и наделен новым процессуальным инструментарием обеспечения единства судебной практики. «Сегодня очень важно, чтобы новая практика была единой», — подчеркивает г-жа Данишевская.

«Не сбилась ли Украина с курса реформирования, согласованного с Европейским Союзом?» — поинтересовались модераторы экспертной дискуссии у члена правления международной фундации «Судьи для судей» Эстер де Руидж. Иностранная гостья озвучила три ключевых замечания международного сообщества. Первая претензия касается своевременности: проблемы длительного назначения судей на должности (после прохождения квалификационного оценивания нередко судьи несколько лет ожидают соответствующего решения). Второе замечание — излишняя прозрачность многих процессов и процедур. По убеждению г-жи Руидж, для прозрачности нужны определенные рамки, чтобы она не несла в себе угрозы для судейского авторитета. Третье пожелание, озвученное международным экспертом, — необходимость улучшения коммуникации между судейским сообществом Украины и ключевыми органами судебной системы (скажем, нужно более детально информировать судей о нюансах механизма квалифоценивания).

Об уникальном опыте Украины в конкурсных процедурах, как проведенных, так и грядущих, участники экспертной дискуссии узнали из первых уст — от председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Он сфокусировался на публичности механизма отбора судей в новый ВС и участии отечественной и международной общественности уже в стартовавших конкурсах в ВС и высшие специализированные суды (Высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд). В части открытости и публичности механизмов конкурсного отбора судей Украина шагнула далеко вперед, констатировала Анна Адамская, международный эксперт Проекта ЕС «ПРАВО-JUSTICE», а ее опыт в вопросе участия общественности в кадровом алгоритме, действительно, уникален.