НААУ: суд принял решение о составлении админпротокола неуполномоченным Советом адвокатов Киева

Постановлением Печерского районного суда г.Киева от 9 августа с.г. установлен факт составления административных протоколов неуполномоченным лицом Совета адвокатов г.Киева (ул. Белорусская, 30) в Киеве. Составленный таким лицом протокол об административном правонарушении возвращен судом органу, который его направил.
Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
В судебном решении говорится о привлечении к административной ответственности начальника Департамента документального обеспечения Нацполиции, который отказал адвокату в предоставлении информации на адвокатский запрос в связи с отсутствием сведений о нем в Едином реестре адвокатов Украины. Админпротокол был составлен в Совете адвокатов Киева, расположенном по ул. Белорусской, 30, «членом этого неуполномоченного Совета адвокатом Игорем Ивановым», говорится в сообщении.
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