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ВС: при отсутствии веских оснований для обращения прокурора в суд жалоба подлежит возврату

Необходимость судебной защиты интересов государства прокурором от имени субъекта властных полномочий должна быть обоснована и подтверждена надлежащими доказательствами. При отсутствии надлежащих оснований для обращения прокурора в суд жалоба подлежит возврату.

Такой вывод сделал Верховный Суд в результате проверки кассационной жалобы прокурора на постановления судов низших инстанций по иску физического лица к районной государственной администрации о признании противоправным и отмене распоряжения, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Прокурор обосновал необходимость обращения с кассационной жалобой необходимостью защиты нарушенных интересов государства при распоряжении земельным участком государственной формы собственности, который, по мнению прокурора, незаконно передан в собственность истцу для ведения личного крестьянского хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, расположенных за пределами населенных пунктов. Прокурор указал на отсутствие реагирования на судебное решение со стороны РГА, уполномоченной государством осуществлять соответствующие функции в спорных правоотношениях.

Верховный Суд в составе судьи-докладчика Кассационного административного суда, проверив кассационную жалобу, пришел к выводу, что оснований для обращения прокурора в суд в интересах государства нет, а указанная жалоба подлежит возврату.

В решении указано, что участие прокурора в судебном процессе в административных судах возможно при условии аргументации оснований для обращения в суд, а именно — должно быть доказано неосуществление или ненадлежащее осуществление защиты интересов государства в спорных правоотношениях субъектом власти, в компетенцию которого входят соответствующие полномочия, или подтверждено отсутствие такого органа.

Суд объясняет, что прокурор не может считаться альтернативным субъектом обращения в суд и заменять надлежащего субъекта властных полномочий, который может и хочет защищать интересы государства.

Чтобы интересы государства не остались незащищенными, прокурор исполняет субсидиарную роль, заменяет в судебном производстве соответствующего субъекта властных полномочий, который отсутствует или вопреки требованиям закона не осуществляет защиты или делает это ненадлежащим образом. В каждом таком случае прокурор должен указать (а суд проверить) причины, которые препятствуют защите интересов государства надлежащим субъектом и являются основаниями для обращения прокурора в суд.

Основанием для представительства прокурором интересов государства в суде является надлежащее обоснование, подтвержденное достаточными доказательствами, в частности, но не исключительно, уведомлением прокурора в адрес соответствующего субъекта властных полномочий об обращении в суд от его имени, соответствующими запросами, а также копиями документов, полученных от субъекта властных полномочий, свидетельствующих о наличии оснований для такого представительства.

Суд учел, что в соответствии с практикой ЕСПЧ сторонами судебного разбирательства выступают истец и ответчик, которые имеют равные права, включая право на юридическую помощь. Поддержка прокуратурой одной из сторон может быть оправдана при определенных условиях, например, в целях защиты уязвимых лиц, которые считаются неспособными защитить свои интересы самостоятельно, или в случае, если правонарушение затрагивает большое количество людей, или если требуют защиты реальные государственные интересы или имущество. ЕСПЧ неоднократно обращал внимание на участие прокурора в суде на стороне одной из сторон как на обстоятельство, которое может влиять на соблюдение принципа равенства сторон.