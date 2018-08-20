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Использование труда 186 водителей без оформления накажут многомиллионным штрафом

20 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Предприниматель из Закарпатской области, который занимается международными транспортными перевозками, использовал наемный труд 186 водителей без заключения с ними трудовых договоров.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам труда.

На основании акта документальной выездной проверки ГУ ГФС, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о труде, должностными лицами Управления Гоструда в Закарпатской области вынесено постановление о наложении штрафа на сумму более 20,7 миллиона гривен.

Гоструда информирует, что в соответствии с пунктом 2 Порядка наложения штрафов за нарушение законодательства о труде и занятости населения, утвержденного постановлением КМУ от 17 июля 2013 года №509, штрафы могут быть наложены на основании решения суда об оформлении трудовых отношений с работником, выполняющим работу без заключения трудового договора; акта об обнаружении во время проверки субъекта хозяйствования или работодателя признаков нарушения законодательства о труде и/или занятости населения, составленного должностным лицом Гоструда или ее территориального органа, исполнительного органа городского совета города областного значения и сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины; акта документальной выездной проверки ГФС, ее территориального органа, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о труде.

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