В Нацполиции рассказали об убитом ночью в Харькове полицейском

Ночью в Харькове при исполнении служебных обязанностей погиб 29-летний инспектор Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Кириенко. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.
Во время задержания вооруженного злоумышленника полицейский получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. У погибшего правоохранителя остались жена и двухлетняя дочь.
Дмитрий Кириенко родился в городе Доброполье Донецкой области. Имел три высших образования — окончил Национальный университет гражданской защиты Украины, Национальный университет им. В. Каразина и Харьковский национальный университет внутренних дел.
«Руководство и весь личный состав ГУНП в Харьковской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким инспектора взвода №1 роты №2 батальона №4 Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Дмитрия Кириенко, который погиб от рук преступника при исполнении служебных обязанностей», — говорится на веб-сайте Нацполиции.
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