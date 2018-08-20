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В Нацполиции рассказали об убитом ночью в Харькове полицейском

20 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Ночью в Харькове при исполнении служебных обязанностей погиб 29-летний инспектор Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Кириенко. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

Во время задержания вооруженного злоумышленника полицейский получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. У погибшего правоохранителя остались жена и двухлетняя дочь.

Дмитрий Кириенко родился в городе Доброполье Донецкой области. Имел три высших образования — окончил Национальный университет гражданской защиты Украины, Национальный университет им. В. Каразина и Харьковский национальный университет внутренних дел.

«Руководство и весь личный состав ГУНП в Харьковской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким инспектора взвода №1 роты №2 батальона №4 Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Дмитрия Кириенко, который погиб от рук преступника при исполнении служебных обязанностей», — говорится на веб-сайте Нацполиции.

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