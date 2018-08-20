В связи с уходом председателя суда Степана Чишия в отпуск Любомльский районный суд Волынской области в период с 20 по 22 августа 2018 года не будет осуществлять рассмотрение дел и материалов, поступивших на его рассмотрение.
Об этой ситуации информирует портал «Судебная власть Украины».
По штатному расписанию в суде пять должностей судей, две из них являются вакантными. У двух судей суда полномочия прекращены в связи с истечением пятилетнего срока. На сегодняшний день в суде осуществляет правосудие только один судья.
В указанный период канцелярия суда будет осуществлять прием и регистрацию заявлений, исковых заявлений граждан и учреждений, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов. Однако осуществить автоматизированное распределение и передать дела и материалы на рассмотрение суда невозможно в связи с отсутствием судей.
При данных обстоятельствах все дела будут храниться в канцелярии до выхода председателя суда на работу.
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: