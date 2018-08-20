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Суд на Волыни приостановил работу из-за ухода судьи в отпуск

20 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

В связи с уходом председателя суда Степана Чишия в отпуск Любомльский районный суд Волынской области в период с 20 по 22 августа 2018 года не будет осуществлять рассмотрение дел и материалов, поступивших на его рассмотрение.

Об этой ситуации информирует портал «Судебная власть Украины».

По штатному расписанию в суде пять должностей судей, две из них являются вакантными. У двух судей суда полномочия прекращены в связи с истечением пятилетнего срока. На сегодняшний день в суде осуществляет правосудие только один судья.

В указанный период канцелярия суда будет осуществлять прием и регистрацию заявлений, исковых заявлений граждан и учреждений, материалов и ходатайств полиции, обвинительных актов. Однако осуществить автоматизированное распределение и передать дела и материалы на рассмотрение суда невозможно в связи с отсутствием судей.

При данных обстоятельствах все дела будут храниться в канцелярии до выхода председателя суда на работу.

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