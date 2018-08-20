Сегодня 20 августа 2018 года, 19:04

Экс-адвокат Дональда Трампа подозревается в нарушении закона о финансировании выборов

Федеральные власти США начали расследование против бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна. Его подозревают в банковском мошенничестве с кредитами на 20 млн долларов США и уклонении от налогов.

Ранее Коэн получил кредиты в организациях Sterling National Bank и Melrose Credit Union, специализирующихся на обслуживании таксомоторного бизнеса. Прокуроры расследуют, искажал ли Коэн стоимость своих активов для получения кредитов на сумму более 20 млн долларов США. Помимо этого проверяется, каким образом он переводил свои доходы и сообщал ли он об этом Налоговому управлению США, рассказывает РБК.

Также ведется расследование, нарушал ли г-н Коэн закон о финансировании избирательной кампании или другие законы, оказывая помощь в проведении сделок, обеспечивающих молчание женщин, имевших связи с Трампом. Как утверждают следователи, расследование находится на финальной стадии и прокуроры собираются выдвинуть обвинение уже к концу августа с.г.

Коэн работал в Trump Organization более десяти лет и считался одним из самых значимых помощников. После вступления Трампа в должность президента он называл себя его личным адвокатом. В мае 2018 года он прекратил свою работу на президента США.