Сегодня 20 августа 2018 года, 19:04

LHS Discussion Hub: на вопрос самопредставительства юридических лиц нужно смотреть сквозь призму адвокатской монополии

Сегодня в Legal High School состоялся LHS Discussion Hub «Допуск адвоката к участию в хозяйственном процессе», в рамках которого обсуждались нюансы самопредставительства юридического лица (позиция Большой Палаты Верховного Суда), подтверждения полномочий представителя в хозяйственном процессе и другие вопросы. Модераторами дискуссии выступили главный редактор сайта, директор IT-проектов издательства «Юридическая практика» Сергей Саченко и партнер ЮК EQUITY Олег Малиневский. Г-н Малиневский обратил внимание на одно из достижений судебной реформы — поэтапное введение монополии адвокатуры на процессуальное представительство. Олег Малиневский в целом позитивно относится к введению монополии и видит в этом шанс для повышения качества как представительства, так и правосудия. Однако внедрение этого института в процессуальную жизнь происходит достаточно неоднозначно.

По мнению юристов, наиболее дискуссионный вопрос — самопредставительство юридического лица. Партнер ЮФ «Антика» Максим Корчагин считает, что корни этой проблемы были заложены еще Верховным Судом Украины и Высшим хозяйственным судом Украины, которые постепенно формировали практику восприятия действий органов юридического лица в контексте одобрения сделки. Самопредставительство — это то, что предусмотрено в уставе юридического лица, и директор должен иметь возможность без адвоката самостоятельно представлять в суде интересы своего предприятия, уверен г-н Корчагин.

Советник Юридической группы LCF Татьяна Игнатенко акцентировала внимание на нескольких позициях Верховного Суда относительно представительства. Проанализировав последнюю судебную практику, она отметила, что достаточно часто ВС возвращает кассационные жалобы, подписанные руководителем предприятия, не предоставившим доказательств подтверждения полномочий (приказа о назначении, извлечения из устава).

Судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, судья Большой Палаты ВС Елена Кибенко порекомендовала присутствующим обращать внимание на особые мнения судей Большой Палаты ВС, подчеркнув, что понятие института самопредставительства в теории корпоративного права достаточно широкое: право представлять интересы предприятия в судах имеют не только его руководители, но и сотрудники. Тем не менее на вопрос самопредставительства нужно смотреть сквозь призму адвокатской монополии. Например, как напомнила Елена Кибенко, руководитель даже самой большой корпорации не может непосредственно обращаться в Верховный суд США. Если мы говорим о том, что интересы должны представлять исключительно адвокаты, то о каком самопредставительстве может идти речь? Если же мы оставляем в законе термин «самопредставительство», то в соответствующий перечень необходимо включить сотрудников предприятий, ведь зачастую юристы более качество представляют интересы компании, чем ее руководитель. «Реформу нужно доводить до логического завершения», — убеждена г-жа Кибенко.

Доверенность, договор об оказании правовой помощи или ордер: чему поверит суд? Над этим вопросом дискутировали партнер АО «С. Т. Партнерс» Сергей Тюрин, советник ЮФ Aequo Елена Перцова, управляющий партнер ЮФ Evris Игорь Кравцов, судьи Хозяйственного суда г.Киева Олеся Дупляк и Татьяна Васильченко, начальник управления правового обеспечения ООО «СОКАР Энерджи Украина» Михаил Третьяков и руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский.

Как считает Игорь Кравцов, если Украина уже избрала путь повышения качества представительства в судах, то нужно принять, что интересы должен представлять адвокат. Верен ли этот путь? Применим ли он в украинских реалиях? «Ответ на этот вопрос должна дать не судебная практика, а адекватные изменения, внесенные в законодательство», — убежден г-н Кравцов. Ситуация с подтверждением полномочий Сергею Тюрину напоминает месть судей адвокатам за то, что последние указывают на участие судей в заседании без мантии и нагрудного знака. По его мнению, в подавляющем большинстве дел суд использует казуистику. Г-н Тюрин считает, что суду больше внимания следует уделять ограничениям полномочий адвокатов. Олег Малиневский согласился с коллегой и напомнил, что если адвокат был ограничен в осуществлении каких-то полномочий и вышел за эти рамки, то он может понести дисциплинарную или уголовную ответственность.

Михаил Третьяков перевел дискуссию «с высоких материй в поля». По вопросу самопредставительства судебная практика достаточно насыщенная. «Поверьте, директор не горит желанием ходить в суды и отстаивать интересы, но такое право у него должно быть. Он отвечает за это предприятие, он сам должен решить: представлять интересы самостоятельно или нанять адвоката», — прокомментировал он. Андрей Чехонадский отметил, что Верховный Суд возвратил несколько кассационных жалоб, мотивируя тем, что исключительной формой подтверждения представительства адвоката в процессе является ордер или доверенность. Значит ли это, что на основании договора адвоката не допустят к представительству ни в одном суде? По словам г-га Чехонадского, суды практически не обращают внимания на форму ордера, но учитывают наличие всех необходимых реквизитов.

Сергей Тюрин считает, что адвокатская монополия вводилась не только для повышения качества представительства, есть инхаусы, квалификация которых намного выше квалификации адвокатов, и наоборот. По мнению г-на Тюрина, монополия была введена для того, чтобы игра шла по одним правилам.