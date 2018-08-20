Сегодня 20 августа 2018 года, 12:58

Дела в отношении десяти киевских адвокатов будут направлены в ВКДКА

Сегодня состоялось заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры г. Киева, на котором рассматривался вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности десяти адвокатов г. Киева. Среди них – Инна Рафальская, Игорь Иванов и другие.

Об этом сообщает корреспондент «ЮП».

По результатам заседания Игорь Орлов, председатель КДКА г. Киева, пояснил журналистам что в связи с тем, что четыре члена Дисциплинарной палаты взяли самоотвод, дела были направлены в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Самоотвод был взят в связи с психологическим давлением на этих членов КДКА.

Также говорилось, что в ближайшее время ВКДКА должна направить дела в региональные КДКА.

Напомним, что заседание КДКА Киева 2 августа с.г. было прекращено из-за вмешательства в работу данного органа.

Отметим, что сегодня массового пикета под стенами КДКА не наблюдалось.