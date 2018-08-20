Сегодня состоялось заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры г. Киева, на котором рассматривался вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности десяти адвокатов г. Киева. Среди них – Инна Рафальская, Игорь Иванов и другие.
Об этом сообщает корреспондент «ЮП».
По результатам заседания Игорь Орлов, председатель КДКА г. Киева, пояснил журналистам что в связи с тем, что четыре члена Дисциплинарной палаты взяли самоотвод, дела были направлены в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Самоотвод был взят в связи с психологическим давлением на этих членов КДКА.
Также говорилось, что в ближайшее время ВКДКА должна направить дела в региональные КДКА.
Напомним, что заседание КДКА Киева 2 августа с.г. было прекращено из-за вмешательства в работу данного органа.Отметим, что сегодня массового пикета под стенами КДКА не наблюдалось.
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