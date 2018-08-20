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Стало известно, как с 1 сентября увеличат тарифы на газ для промышленности

20 августа 2018 года Источник:UBR

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на август 2018 года в сентябре цены увеличены на 4,6%, сообщила пресс-служба компании. Об этом передает UBR.

«Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей «Нафтогаз» предлагает газ по цене 8833–9662 грн/тыс. куб. м (без НДС). По сравнению с ценами на август 2018 года в сентябре цены увеличены на 4,6%», — говорится в сообщении.

В частности, промышленные потребители и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые будут закупать до 50 тыс. кубометров природного газа включительно, получат газ по цене 11 594,40 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Промышленные потребители и другие субъекты хозяйствования, закупающие от 50 тыс. кубометров природного газа и не имеющие долгов перед «Нафтогазом», будут получать газ при условии оплаты в период (календарный месяц) поставки по цене 10 599,60 грн/тыс. куб. м (с НДС), при условии оплаты в течение или после периода (календарный месяц) поставки газа — по цене 11 594,40 грн/тыс. куб. м (с НДС).

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