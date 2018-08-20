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ГПУ отреагировала на избиение несовершеннолетних заключенных в СИЗО

20 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

В связи с получением в течение июля-августа 2018 года телесных повреждений семью несовершеннолетними заключенными представители управления ювенальной юстиции Генеральной прокуратуры Украины осуществили выезды в Одесскую и Черниговскую области и совместно с региональными прокуратурами проверили соблюдение требований Закона Украины «О предварительном заключении» в учреждениях предварительного заключения. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

В ходе визитов проведена встреча с несовершеннолетними, содержащимися в следственных изоляторах, проверены условия их пребывания, а также оказана социально-психологическая и педагогическая помощь, отмечается в сообщении.

Установлено, что в Одесском учреждении исполнения наказаний №21 не обеспечены надлежащая охрана, режим и условия содержания, нет соответствующего санитарно-бытового обеспечения, медицинского обслуживания заключенных под стражу подростков. Ослаблены надзор за такими лицами и индивидуально-профилактическая работа с ними. В ходе проверки обнаружены запрещенные предметы и зафиксированы татуировки у несовершеннолетних. С целью устранения нарушений закона 15 августа с.г. Генеральной прокуратурой Украины дано соответствующее указание начальнику учреждения, а также инициировано служебное расследование по вышеуказанным фактам.

По фактам получения несовершеннолетними телесных повреждений Малиновским ОП ГУНП в Одесской области и Черниговским ОП ГУНП в Черниговской области внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 120 и статьей 128 УК Украины.

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