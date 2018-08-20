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Суд отказался вернуть Марку Фейгину статус адвоката

20 августа 2018 года Источник:Pravo.ru

Хамовнический районный суд Москвы признал законным лишение Марка Фейгина адвокатского статуса. Об этом сообщает Pravo.ru.

Как сообщает ТАСС, Фейгин после оглашения решения заявил о несогласии с ним и намерении подать жалобу в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. «Суд огласил только резолютивную часть решения, надо ознакомиться с полным текстом, но с самой позицией суда я не согласен. Считаю ее необоснованной, буду обжаловать», — заявил он.

М.Фейгина лишили статуса адвоката в конце апреля 2018 года. Поводом для этого стала жалоба Сталины Гуревич, адвоката украинского блогера Анатолия Шария. По ее словам, Фейгина лишили статуса «за то, что не следил за своим языком и позволял себе в публичном пространстве выражения, которые недопустимы с точки зрения кодекса профессиональной этики адвоката».

Совет АП Москвы пришел к выводу, что своими высказываниями Фейгин «грубо, демонстративно и неоднократно» игнорировал обязательные требования профессиональной адвокатской этики. «Адвокат Фейгин продемонстрировал предельно низкие стандарты поведения, обычно характеризуемые как «нерукопожатность», — говорится в решении.

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