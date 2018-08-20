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ГФС заставила работодателей доплатить 607 млн грн налогов за своих сотрудников

20 августа 2018 года Источник:UBR

Государственная фискальная служба Украины с начала 2018 года доначислила к уплате 607 млн грн налога на доходы физических лиц по результатам проверок соблюдения законодательства при выплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«По результатам проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали своим наемным работникам заработную плату и другие доходы с нарушением законодательства, в январе-июле 2018 года, доначислено к уплате 607 млн грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в территориальные органы Гоструда передана информация о выявленных во время мероприятий контроля нарушениях законодательства о труде в отношении 670 работодателей.

Кроме того, на заседаниях комиссий и рабочих групп при органах исполнительной власти с участием представителей фискальных органов заслушаны 11,7 тыс. работодателей, которые начисляют зарплату в незначительных размерах или на уровне законодательно установленного минимума. В результате такой работы уровень оплаты труда повысили 10,4 тыс. предприятий.

Как ранее сообщал UBR, эксперты рекомендуют снизить в Украине налоговую нагрузку на заработные платы, поскольку средняя заработная плата украинских работников ниже, чем у стран-соседей в большинстве случаев на несколько десятков процентов (30–50%).

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Комментарии:»

асфальто-бетонный технарь 20 августа 2018 года 12:26 #

на несколько десятков процентов (30-50%)?????

Да ну... при таких %% мы бы и горя не знали.

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