ГФС заставила работодателей доплатить 607 млн грн налогов за своих сотрудников

Государственная фискальная служба Украины с начала 2018 года доначислила к уплате 607 млн грн налога на доходы физических лиц по результатам проверок соблюдения законодательства при выплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«По результатам проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали своим наемным работникам заработную плату и другие доходы с нарушением законодательства, в январе-июле 2018 года, доначислено к уплате 607 млн грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в территориальные органы Гоструда передана информация о выявленных во время мероприятий контроля нарушениях законодательства о труде в отношении 670 работодателей.
Кроме того, на заседаниях комиссий и рабочих групп при органах исполнительной власти с участием представителей фискальных органов заслушаны 11,7 тыс. работодателей, которые начисляют зарплату в незначительных размерах или на уровне законодательно установленного минимума. В результате такой работы уровень оплаты труда повысили 10,4 тыс. предприятий.
Как ранее сообщал UBR, эксперты рекомендуют снизить в Украине налоговую нагрузку на заработные платы, поскольку средняя заработная плата украинских работников ниже, чем у стран-соседей в большинстве случаев на несколько десятков процентов (30–50%).
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на несколько десятков процентов (30-50%)?????
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