Сегодня 20 августа 2018 года, 12:58

Активы «Укрпоборонпрома» на ProZorro: бизнесу обещают найти «немало интересного»

Государственный концерн «Укроборонпром» начал модернизацию системы закупок и продаж. По завершении модернизации активы всех предприятий — участников концерна будут продаваться исключительно через систему электронных аукционов «ProZorro.Продажи».

Единственная модернизированная система заменит различные электронные торговые площадки, которые сейчас используются на предприятиях концерна. Эта система будет базироваться на двух успешных решениях семейства ProZorro: в вопросе закупок и в вопросе продаж.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Новая система прозрачно охватит все продажи активов концерна, а также коммерческие, некоммерческие и допороговые закупки, будет иметь механизмы автоматизированного контроля, планирования закупочной деятельности и т.д., — сообщил Виталий Цвигун, директор дивизиона спецэкспортеров, поставки, информации и аналитики ГК «Укроборонпром». — В создании системы мы базируемся на принципах и подходах ProZorro, то есть на полной прозрачности и подотчетности».

Для работы с модернизированной системой продаж и закупок концерн объявил квалификационный отбор для электронных площадок. Критерии этого отбора были разработаны по результатам совещания с представителями крупнейших площадок электронных торгов с участием руководства «Укроборонпрома» и Андрея Мотовиловца, операционного директора ГП «ProZorro.Продажи».

«Наш опыт работы с государственными предприятиями доказывает, что использование прозрачных электронных аукционов позволит получить хорошую цену за такие активы, а бизнесу — найти немало для себя интересного», — рассказал Андрей Мотовиловец, добавив, что первые аукционы по продаже активов «Укроборонпрома» состоятся уже осенью.