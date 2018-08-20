Сегодня 20 августа 2018 года, 12:58

Комната для работы адвокатов появилась в КААС

Комната для работы адвокатов появилась в Киевском апелляционном административном суде. Комната для работы адвокатов открыта в рабочее время (с 9.00 до 18.00 ежедневно, а в пятницу — до 16.45) и находится на первом этаже здания суда по ул. Московской, 8, корпус 30.

«Здесь вы сможете сосредоточиться на работе и спокойно подготовиться к судебному заседанию», — говорится на портале «Судебная власть Украины».

Судя по фото, в помещении есть пять столов и четыре настольные лампы.

Фото доступно по ссылке.