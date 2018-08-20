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Сегодня 20 августа 2018 года, 12:58

Стрельба в Харьковском горсовете: открыто уголовное производство по двум статьям УК

Ночью неизвестный ворвался в горсовет Харькова, где выстрелом ранил охранника и патрульного полицейского, в результате чего полицейский погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харкова, передает «УП».

Отмечается, что первым на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции.

«Вооруженный человек открыл огонь по полицейским и ранил одного из стражей порядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в 00.37.

Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели возле здания горсовета раненого охранника, стоящий рядом с ним мужчина начал стрелять в патрульных. Одна из пуль ранила полицейского.

«Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что позже преступник был убит на улице.