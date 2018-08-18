LHS: Денис Овчаров дал рекомендации по принятию управленческих решений в ходе уголовного преследования компании

В рамках Legal High School партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров провел тренинг «Принятие управленческих решений в ходе уголовного преследования компании». Он дал ряд практических рекомендаций собственникам бизнеса и их юристам.
От принятых с участием адвокатов управленческих решений зависит, сколько у предприятия будет «точек боли», отметил лектор LHS. Адвокат советует изучать опыт неудач: «Выводов можно значительно больше сделать из неудачных кейсов». По его словам, успех — это зачастую результат совокупности разных случайных обстоятельств.
Нужно изучать отрасль, в которой работает клиент. Это позволяет понять, откуда придут риски. Как отметил г-н Овчаров, можно по-разному оценивать, что представляет опасность для бизнеса, и следует иметь в виду, что уголовное производство влияет на стоимость акций.
По словам лектора, каждая компания может по-разному определять для себя, что является «успехом» и «опасностью». В идеале защитникам нужно добиваться результата, при котором дело закрывается, а реабилитировать его не будет возможности, считает Денис Овчаров.
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: