Сегодня 18 августа 2018 года, 22:54

LHS: Денис Овчаров дал рекомендации по принятию управленческих решений в ходе уголовного преследования компании

В рамках Legal High School партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров провел тренинг «Принятие управленческих решений в ходе уголовного преследования компании». Он дал ряд практических рекомендаций собственникам бизнеса и их юристам.

От принятых с участием адвокатов управленческих решений зависит, сколько у предприятия будет «точек боли», отметил лектор LHS. Адвокат советует изучать опыт неудач: «Выводов можно значительно больше сделать из неудачных кейсов». По его словам, успех — это зачастую результат совокупности разных случайных обстоятельств.

Нужно изучать отрасль, в которой работает клиент. Это позволяет понять, откуда придут риски. Как отметил г-н Овчаров, можно по-разному оценивать, что представляет опасность для бизнеса, и следует иметь в виду, что уголовное производство влияет на стоимость акций.

По словам лектора, каждая компания может по-разному определять для себя, что является «успехом» и «опасностью». В идеале защитникам нужно добиваться результата, при котором дело закрывается, а реабилитировать его не будет возможности, считает Денис Овчаров.