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Судья, закрывший «дело Кернеса», уходит в отставку

17 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов, закрывший дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, подал заявление об отставке. Об этом заявила спикер Верховного совета правосудия Оксана Лысенко, передает «УП».

«Антонов подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него», — проинформировала она.

Антонов также заявил в ВСП о вмешательстве в его деятельность. Он утверждает, что действия прокуроров, не присутствовавших на дебатах, «лишили суд возможности вынести приговор по сути обвинения».

Кроме того, судья считает давлением на него и дискредитацией уголовное производство, открытое прокуратурой за его «неправосудное решение».

«Такие действия я… расцениваю как расправу за принятое решение», — резюмировал он.

Теперь член Совета правосудия должен определить, действительно ли имело место вмешательство в работу судьи.

«Окончательное решение будет приниматься большинством от состава ВСП. ВСП может как применить факты реагирования, так и отказать в применении таких мер», — объяснила Лысенко.

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Комментарии:»

Ї 18 августа 2018 года 22:08 #

Сделал дело - отдыхай остаток жизни смело.

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