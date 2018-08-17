он же e-mail

Сегодня 18 августа 2018 года, 22:53

Судья, закрывший «дело Кернеса», уходит в отставку

Судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов, закрывший дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, подал заявление об отставке. Об этом заявила спикер Верховного совета правосудия Оксана Лысенко, передает «УП».

«Антонов подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него», — проинформировала она.

Антонов также заявил в ВСП о вмешательстве в его деятельность. Он утверждает, что действия прокуроров, не присутствовавших на дебатах, «лишили суд возможности вынести приговор по сути обвинения».

Кроме того, судья считает давлением на него и дискредитацией уголовное производство, открытое прокуратурой за его «неправосудное решение».

«Такие действия я… расцениваю как расправу за принятое решение», — резюмировал он.

Теперь член Совета правосудия должен определить, действительно ли имело место вмешательство в работу судьи.

«Окончательное решение будет приниматься большинством от состава ВСП. ВСП может как применить факты реагирования, так и отказать в применении таких мер», — объяснила Лысенко.