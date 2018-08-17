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Cоздание Реестра реестров позитивно повлияет на работу юристов — адвокат Андрей Фомин

17 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика
Андрей Фомин, адвокат АО Barristers Андрей Фомин, адвокат АО Barristers

Создание и обеспечение работоспособного Реестра публичных электронных реестров или, как его уже упрощенно называют, Реестра реестров, предусмотренного законопроектом, №8602 — сам по себе положительный, необходимый и закономерный шаг законодателя. Функционирование единой базы государственных, коммунальных реестров и реестров саморегулируемых организаций даст возможность упорядочить и сосредоточить в одном месте информацию о разрозненных информационно-телекоммуникационных системах, предоставляющих доступ к различным базам данных, которые фактически создаются уже как данность тенденции все перевести в электронную, цифровую плоскость. Но, как показывает практика, из-за бюрократических процессов, большого количества государственных органов, обязанных создавать и вести реестры, а также из-за принадлежности предприятий-администраторов реестров к сфере управления различных органов это происходит не всегда успешно. Ярким примером является ситуация с Государственной регулятивной службой Украины и Единым лицензионным реестром, который на данный момент фактически не обновляется и соответственно не функционирует.

Количество реестров растет, ведение разных реестров осуществляется неодинаково: одни реестры ведутся упорядоченно и четко, другие существуют «как есть», и качество этих реестров оставляет желать лучшего. Во многом это положение предопределено также и отсутствием централизованного «перечня» тех реестров, которые ведутся и/или должны вестись уполномоченными органами или организациями.

Наличие реестров уже показало свою полезность для юристов. Поиск и проверка необходимых данных занимают сравнительно небольшое время, не требуется направлять письменные запросы в госорганы-держатели интересующей информации, информация, предоставляемая из отдельных реестров, носит официальный характер и не требует дополнительного подтверждения или верификации. Неупорядоченность, разрозненность реестров, отсутствие Реестра реестров не дает возможности оперативно оценить, является тот или иной реестр «официальным» или все же информацию в подобном реестре следует расценивать как собранную группой аматоров для заинтересованных лиц и не более. Оперативное использование различных данных, возможность получить и проверить разного рода информацию, при этом не затратив большое количество ресурсов, как временных, так и финансовых, — это составляющая успешной деятельности юриста. Исходя из этого, создание централизованного Реестра реестров должно позитивно повлияет на работу юристов.

Андрей Фомин, адвокат АО Barristers

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