Интенсив «Как выиграть спор у налоговой» LHS: судебные дебаты с участием коллегии судей

Итоги интенсивного курса Школы налоговой практики LHS подвел финальный экзамен при участии профессиональных судей. Слушатели получили уникальную возможность поучаствовать в судебных дебатах и представить аргументацию позиции относительно того, является ли обжалование налогового уведомления-решения спором имущественного или неимущественного характера. Также среди поставленных задач — обязанность доказывания по делам об обжаловании решений субъекта властных полномочий vs принцип состязательности сторон.
Коллегию судей представляли: Василий Ключкович, заместитель председателя Киевского апелляционного административного суда, Наталья Блаживская, судья ВАСУ, доцент кафедры адвокатского мастерства и международной судебной практики Академии адвокатуры Украины, к.ю.н., Константин Пащенко, судья Окружного административного суда г.Киева, к.ю.н.
Автор курса и модератор дебатов Лариса Антощук, менеджер, руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine, ознакомила участников с условиями и подчеркнула: «Поскольку это командная работа, результат будет зависеть от участия всех членов команды. Основная задача — убедить судей в правильности своей позиции».
Отметим, что дебаты состояли из нескольких кругов, в каждом из них участвовали две команды по три человека. На первом круге задача одной из команд состояла в доказывании, что обжалование налогового уведомления-решения носит имущественный характер, а другая команда должна была доказать неимущественный характер такого спора. Каждый член команды имел возможность высказать аргументы в пользу своей позиции, а также задать вопросы оппонентам.
В рамках следующего круга дебатов участники приводили аргументы относительно того, на ком лежит бремя доказывания при признании противоправными решений, действий и бездействия субъекта властных полномочий, — на истце или на контролирующем органе.
По результатам дебатов коллегия судей дала оценку работе команд, предоставив рекомендации с точки зрения судебной практики.
Лучшим участникам дебатов, определенным коллегией судей, были вручены ценные призы от LHS и KPMG Law Ukraine.
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