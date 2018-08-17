Сегодня 18 августа 2018 года, 22:54

«Сегодня большинство судебных решений в делах по трансфертному ценообразованию приняты в пользу налогоплательщиков» — Лариса Антощук

«Мы сами заинтересованы в том, чтобы внедрять подходы зарубежных судов в спорах по трансфертному ценообразованию в процессы, которые проходят в Украине. Это в первую очередь облегчит нам работу, поскольку для их разрешения необходимо иметь знания как из юридической, так и из экономической плоскости, и не каждый судья может без помощи эксперта или юриста, способного соединить экономическую и юридическую составляющие, быстро разобраться в сути спора», — обратила внимание слушателей Lеgal High School руководитель практики по разрешению налоговых споров KPMG Law Ukraine Лариса Антощук. В частности, в рамках летнего интенсива «Как выиграть спор у налоговой?» лектор рассказала о тенденциях отечественной и зарубежной судебной практики в этой категории споров.

По мнению Ларисы Антощук, споры по трансфертному ценообразованию можно условно разделить на «технические» (связанные с необходимостью подачи отчета, обжалования приказов о проверке, определения, является ли операция контролируемой и т.п.) и споры по сути (об изменении метода, диапазона, перерасчета цен).

Согласно статистическим данным, озвученным лектором, большинство дел сегодня выигрываются налогоплательщиками — 62,5%, а в пользу налоговых органов решения приняты в 37,5% случаях. Всего в судах рассмотрено около 300 дел этой категории, причем практически все рассмотренные дела являются «техническими», и лишь в десяти спорах суды приняли решения «по сути» — речь идет о проверке условий контролируемых операций на соответствие принципу «вытянутой руки». Общее исследование судебной практики показало, что мотивировочные части большинства решений включают анализ изменений к нормативно-правовым актам в конкретный период и комментарии относительно возможности применения того или иного положения к операции налогоплательщика и не содержат глубокого анализа экономической сути операции. «Важная особенность заключается в том, что в делах «по сути» выигрывают в основном налогоплательщики», — подчеркнула Лариса Антощук.

Также лектор привела правовые позиции судов, изложенные ими по результатам рассмотрения конкретных дел. Один из примеров — это применение судами принципа действия закона во времени. В частности, в деле №804/2802/17, в котором налоговый орган настаивал на обязанности налогоплательщика подать уточняющий отчет о контролируемой операции на протяжении 30 календарных дней с последнего для уплаты штрафа. В решении суд обратил внимание, что такая ответственность была введена лишь с 1 января 2017 года, а норму пункта 120.3 статьи 120 Налогового кодекса Украины не следует применять к правоотношениям, возникшим в прошлых периодах, поскольку в случае, если предварительно ответственность не была установлена, не были определены формы нарушения и действия налогоплательщика не считались нарушением, неправомерно после изменения редакции нормативного акта применять к лицу нормы ответственности за нарушение, за которое во время длящихся правоотношений не существовало ответственности. Аналогичный вывод содержится в решении по делу №805/2961/17-а, в котором апелляционный суд не согласился с доводами контролирующего органа, что к спорным правоотношениям применяется норма закона, действующая на момент привлечения налогоплательщика к ответственности.

Рассказывая о международном опыте, Лариса Антощук привела в качестве примера категорию дел об обжаловании выбора участников для сравнения (выборки). В частности, суд Индии при рассмотрении дела Insurance Systems указал, что при выборе компаний для сравнения должен учитываться «размер компании» посредством таких критериев, как эффективность и качество коммерческой деятельности, количество работников и размер активов. Должен применяться так называемый фильтр оборота (turnover filter). Кроме того, суд указал, что ведение компаниями деятельности в одной сфере не является решающим фактором для сопоставления их операций. Должны приниматься во внимание характеристики отдельных товаров и услуг, выступающих предметом сравнительных операций, они должны быть максимально приближены к тем, которые предоставляет налогоплательщик.

Участники лекции также рассмотрели несколько выводов Еврокомиссии по результатам расследований в отношении компаний Apple, Amazon и Starbucks. Применение норм антиконкурентного права Еврокомиссией спровоцировало пересмотр налоговых обязательств компаний за десять лет (как результат анализа условий договоров о ценообразовании).