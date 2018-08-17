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Госбюро расследований начало работу в «неполном» объеме

17 августа 2018 года Источник:Слово і діло

В центральном аппарате Государственного бюро расследований начали работу 42 победителя конкурса — главные и ведущие специалисты управлений и отделов правового обеспечения, международного сотрудничества и внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, кадровой работы и государственной службы и других.

Как пишет «Слово и дело», об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 16 августа.

«Я не обещаю, что будет легко. И думаю, каждый из вас пришел сюда, чтобы построить новый правоохранительный орган, которым вы будете гордиться, которым будут гордиться ваши семьи, ваша страна. В подследственности ГБР — высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления. Это люди, которые имеют возможность избежать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы. Наша миссия — привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы», — отметил директор бюро Роман Труба.

Всего определили 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате: 54 государственных служащих и 126 следователей, которые уже начали проходить специальную проверку.

В полном объеме работа Госбюро будет запущена осенью, но для этого понадобится координация усилий с другими госорганами, в первую очередь с правительством, отметил Труба.

«В ближайшее время будут назначены сотни следователей, которые начнут первые уголовные расследования. Кроме того, сейчас работает конкурсная комиссия, которая проводит отбор на все территориальные управления. По окончании этого отбора мы сможем говорить о полноценном начале работы Государственного бюро расследований», — добавил он.

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