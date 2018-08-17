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Суд вынес решение в пользу Roshen в споре с «Киевхлебом»

17 августа 2018 года Источник:Капитал

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Roshen к ПАО «Киевхлеб» относительно торта «Сказочный ключик». Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает «Капитал» со ссылкой на «ЭП».

«В составе промышленного образца «Упаковка для торта «Сказочный ключик» по патенту Украины №33762 содержатся обозначения, похожие настолько, что их можно спутать со знаком для товаров и услуг по свидетельству Украины №78911 и хорошо известным в Украине знаком «Золотой ключик», — говорится в решении суда.

По мнению суда, это может ввести в заблуждение потребителей. Это мнение также подтвердил привлеченный эксперт, указав, что «в результате использования обозначений, из которых состоит промышленный образец «Упаковка для торта «Сказочный ключик» по патенту Украины №33762, потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя».

Учитывая представленные доказательства, суд решил полностью удовлетворить иск компании Roshen и признать недействительным патент Украины №33762 от 25 января 2017 года на промышленный образец, который принадлежит «Киевхлебу».

Суд также обязал МЭРТ внести в Государственный реестр патентов Украины на промышленные образцы сведения о признании недействительным этого патента.

Также отмечается, что ПАО «Киевхлеб» придется заплатить 3200 гривен судебного сбора за подачу искового заявления, 800 гривен судебного сбора за подачу заявления об обеспечении иска и 26 тысяч гривен за проведение судебной экспертизы.

Ранее АМКУ оштрафовал «Киевхлеб» на 219 тысяч гривен за то, что тот якобы использовал упаковку для торта «Сказочный ключик», которая очень похожа на упаковку торта «Золотой ключик» компании Roshen. «Киевхлеб» оспорил этот штраф.

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