Министр инфраструктуры мотивирует закрытие сообщения с РФ соображениями безопасности

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пояснил, что отмена железнодорожного сообщения с Российской Федерацией (РФ) — это вопрос защиты украинцев от своевольных действий правоохранителей РФ и ФСБ. Об этом министр инфраструктуры заявил в эфире «5 канала», передает «РБК-Украина».
По его словам, в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Россией речи быть не может.
«Действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из тех элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, — отмена пассажирского железнодорожного сообщения. Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на свой риск ездят в Российскую Федерацию, от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов РФ. Мы видим, что эти случаи участились», — заявил министр.
Омелян также отметил, что «если мы воюем — нечего туда ездить».
Отметим: ранее Владимир Омелян анонсировал запрет на пассажирское сообщение с Россией.
«Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал он.
По информации «РБК-Украина», министр рассчитывает добиться отмены не только железнодорожных, но и автобусных перевозок.
Впрочем, официально в Министерстве инфраструктуры возможный запрет не комментируют.
«Все сообщу после решения Кабмина», — заявил «РБК-Украина» Владимир Омелян.
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: