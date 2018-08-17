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Министр инфраструктуры мотивирует закрытие сообщения с РФ соображениями безопасности

17 августа 2018 года Источник:РБК-Украина

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пояснил, что отмена железнодорожного сообщения с Российской Федерацией (РФ) — это вопрос защиты украинцев от своевольных действий правоохранителей РФ и ФСБ. Об этом министр инфраструктуры заявил в эфире «5 канала», передает «РБК-Украина».

По его словам, в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Россией речи быть не может.

«Действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из тех элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, — отмена пассажирского железнодорожного сообщения. Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на свой риск ездят в Российскую Федерацию, от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов РФ. Мы видим, что эти случаи участились», — заявил министр.

Омелян также отметил, что «если мы воюем — нечего туда ездить».

Отметим: ранее Владимир Омелян анонсировал запрет на пассажирское сообщение с Россией.

«Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал он.

По информации «РБК-Украина», министр рассчитывает добиться отмены не только железнодорожных, но и автобусных перевозок.

Впрочем, официально в Министерстве инфраструктуры возможный запрет не комментируют.

«Все сообщу после решения Кабмина», — заявил «РБК-Украина» Владимир Омелян.

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