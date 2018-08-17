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Информация о члене ВСП, который проводит проверку, не является служебной — ВС

Верховный Суд принял очередное решение в пользу открытости информации

Гражданка, подавшая в Высший совет правосудия жалобы на судей Печерского районного суда г.Киева, лишь в судебном порядке смогла отстоять свое право на информацию о том, кто из членов ВСП проводит проверку по поданным ею дисциплинарным жалобам.

Обратившись с соответствующим заявлением в ВСП, она получила ответ, что запрашиваемая ею информация является служебной и не может быть предоставлена. Не согласившись с таким подходом, она подала иск о признании действий ВСП неправомерными и обязательстве предоставить запрашиваемую информацию в письменном виде. Также истица указала, что таким противоправным отказом ответчик нарушил предусмотренное частью 2 статьи 33 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» право заявить отвод члену ВСП, который проводит проверку по жалобам.

Иск удовлетворен частично Кассационным административным судом в составе Верховного Суда, указавшего, что протокол автоматизированного распределения является документом, отображающим результат осуществления распределения материалов, поступивших в Высший совет правосудия, между его членами, и не содержит информации, которая в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О доступе к публичной информации» может быть отнесена к информации с ограниченным доступом (служебной информации). Также суд указал, что ограничение доступа к конкретной информации допускается, если в понимании пункта 1 части 1 статьи 9 указанного закона она относится к служебной и при условии применения в совокупности требований пунктов 1–3 части 2 статьи 6 этого закона.

Более подробно с аргументацией Верховного Суда можно ознакомиться в статье «По секрету всему Совету» в газете «Юридическая практика» №33/1077 от 14 августа 2018 года.