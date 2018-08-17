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СМИ: Илона Маска вызвали в суд по делу о выкупе акций компании

17 августа 2018 года Источник:Лига

Комиссия по ценным бумагам США направила повестку в суд компании Tesla Inc (TSLA.O) из-за планов гендиректора компании Илона Маска сделать Tesla частной, то есть выкупить ее акции у других владельцев. Об этом сообщает liga.net.

Как сообщает «Голос Америки», также у комиссии вызвало сомнения заявление Маска о том, что финансирование этого процесса уже обеспечено.

7 августа Маск писал в посте в Twitter, что планирует выкупить акции Tesla по $420 за единицу.

После этого ценные бумаги компании на бирже сразу же подскочили с $340 до 370. Это послужило началу расследования Комиссии по ценным бумагам. Комиссия потребовала подтверждения, действительно ли запланированное финансирование выкупа акций было обеспечено заявленными финансовыми ресурсами.

Позднее несколько акционеров компании подали в суд на Илона Маска. По их мнению, его цель состояла в том, чтобы спровоцировать рост цены акций.

Вероятно, что твит Маска нарушил американское законодательство по обеспечению финансирования в случае, когда инвесторы введены в заблуждение. В понедельник, 12 августа, адвокаты Маска заявили, что есть поводы считать, что у него действительно было финансирование, но, возможно, он преувеличил, называя его «обеспеченным».

Позднее стало известно, что Суверенный фонд Саудовской Аравии может профинансировать выкуп акций Tesla, которые находятся в свободном обращении.

Впрочем, по словам Маска, он проводит переговоры не только с этой организацией, но и с другими инвесторами.

Сейчас Маску принадлежат только 20% акций Tesla.

10 августа Суверенный фонд Саудовской Аравии, который контролирует принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, выкупил от 3 до 5% акций Tesla общей стоимостью около $2 млрд.

Если Комиссия по ценным бумагам США установит, что заявления Маска об обеспеченном финансировании были манипулятивными и ложными, ему грозят обвинения в мошенничестве и уголовное дело.

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