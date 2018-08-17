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ВС просят отменить решение КДКП о наложении дисциплинарного взыскания на руководителя САП

17 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

16 августа 2018 года в Верховный Суд поступил иск Национального антикоррупционного бюро Украины к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

Истец просит признать противоправным и отменить решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 26 июля 2018 года № 343дп-18 «О наложении на заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Холодницкого Н.И. дисциплинарного взыскания» и обязать КДКП рассмотреть заключение о наличии дисциплинарного проступка в действиях Назара Холодницкого и соответствующие материалы дисциплинарного производства.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины решение об открытии производства по делу будет принято в течение пяти дней.

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