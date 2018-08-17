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Названо имя нового начальника Лукьяновского СИЗО

17 августа 2018 года Источник:Лига

Новым начальником Лукьяновского СИЗО назначен бывший руководитель Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал представитель замминистра юстиции Юрий Маслак. Об этом сообщается на сайте liga.net.

Вчера, 16 августа 2018 года, Минюст уволил руководство этого СИЗО.

Руслан Ромашков родился в Шахтерске Донецкой области и до перевода в Киев работал в Мариуполе. Его электронная декларация об имуществе и доходах за 2017 год доступна в реестре НАПК.

Бориспольская исправительная колония №119 была создана в 1962 году в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области. Как сообщалось в 2017 году, условия содержания осужденных в этой тюрьме «далеки от европейских стандартов».

9 августа 2018 года в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы расформированной роты МВД «Торнадо», которые получили различные сроки за преступления в Донбассе. Они угрожали физической расправой и убийством правоохранителям, одного из них облили бензином и пытались поджечь. В СИЗО вызвали подкрепление, бунт подавили.

Юрий Маслак рассказал, что осужденные якобы требовали деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни, и из-за этого к ним пришли с обыском. По его словам, у них нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие, топор и топливо. Против двух сотрудников СИЗО, которые якобы помогали «торнадовцам» в подготовке бунта, открыли уголовное дело.

Позднее представитель омбудсмена выявил в СИЗО «многочисленные факты жестокого или унижающего достоинство обращения с заключенными».

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