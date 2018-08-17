Сегодня 18 августа 2018 года, 22:54

Россиян обяжут пользоваться только сим-картами, одобренными ФСБ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с предложением обязать операторов сотовой связи использовать только сим-карты российского производства, получившие одобрение ФСБ. Требования министерства могут привести к тому, что абонентам придется регулярно менять свои сим-карты.

В проекте приказа ведомства говорится, что для операторов введут обязанность идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Это требование предусмотрено «законом Яровой».

Сейчас все операторы закупают сим-карты у двух зарубежных производителей, которые устанавливают на них свои системы криптографической защиты. А это значит, что нет уверенности в том, что производители по запросу зарубежных спецслужб не передадут им ключи от этих систем, передает «Коммерсантъ» слова представителя одного из операторов. «Сейчас на сетях связи используются импортные алгоритмы, и их сертификация ФСБ не осуществляется», — подтверждается в отзыве одного из операторов.

Единовременного перехода на новые, отечественные сим-карты не будет — их обязательная замена не предусматривается, а на уже выданные сим-карты требования приказа не распространяются. «Пока мы видим ряд сложностей, в частности, это необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов», — пояснили в МТС.