Сегодня 18 августа 2018 года, 22:54

ООО «Черкассыхлеб ЛТД» использовало упаковку, напоминающую упаковку ПАО «Киевхлеб»

На сайте Антимонопольного комитета Украины опубликована свежая информация о решениях Комитета.

Так, говорится о том, что АМКУ оштрафовал ООО «Черкассыхлеб ЛТД» на 104 933 грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, а именно — статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Нарушение состояло в том, что ООО «Черкассыхлеб ЛТД» в хозяйственной деятельности использовало оформление упаковки, похожей на оформление упаковки производства ПАО «Киевхлеб».