ООО «Черкассыхлеб ЛТД» использовало упаковку, напоминающую упаковку ПАО «Киевхлеб»

На сайте Антимонопольного комитета Украины опубликована свежая информация о решениях Комитета.
Так, говорится о том, что АМКУ оштрафовал ООО «Черкассыхлеб ЛТД» на 104 933 грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, а именно — статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».
Нарушение состояло в том, что ООО «Черкассыхлеб ЛТД» в хозяйственной деятельности использовало оформление упаковки, похожей на оформление упаковки производства ПАО «Киевхлеб».
Сохранить:
Контакты:
Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: